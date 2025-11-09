La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que las ventas de autos usados subieron casi 12% en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período del 2024.

En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en el mismo mes de 2024 (171.606 unidades). Si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%. En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos).

En cuanto a los modelos, en octubre se demostró que el Volkswagen Gol sigue siendo el preferido de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.

“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor. Además adelantó que tras las elecciones, se espera que en noviembre repunte el nivel de consultas y ventas.

“Los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, dijo Lamas.

Destacó que las ventas en el interior las encabeza Formosa, con 34.77%, le sigue en segundo lugar Neuquén con 29.93%, Santiago del Estero 27,21%, Catamarca 23,40% y Jujuy 23,07%. Neuquén es una de las provincias que más creció en ventas en el período de enero - octubre.

En el raking de los autos usados de octubre, se encuentran: VW Gol y Trend: 9.037; Toyota Hilux: 6.694; Corsa y Classic: 4.616; VW Amarok: 4.577; Ford Ranger: 4.424; Toyota Corolla: 3.437; Ford EcoSport: 3.389; Peugeot 208: 3.232; Fiat Palio: 3.099; Toyota Etios: 2.700.

En cuanto a la modalidad de compra, Lamas agregó que “las operaciones de comercialización en los locales de venta el público las está llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”.