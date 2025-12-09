Tras el feriado del 8 de diciembre, volvió a instalarse entre los argentinos la posibilidad de cerrar el año con un descanso extendido. El punto de atención es qué ocurrirá con el día posterior a Navidad y si el Gobierno habilitará un fin de semana largo.

En paralelo a las versiones que circularon en los últimos días, la información oficial confirma que el único feriado previsto para diciembre es el correspondiente a Navidad, que caerá jueves 25. De este modo, no se sumará un feriado puente ni tampoco un día no laborable el viernes 26, por lo que no habrá un fin de semana largo.

La expectativa se había alimentado debido a los antecedentes de fines turísticos implementados en otros períodos, pero en esta ocasión la administración nacional mantuvo el esquema tradicional del calendario.

Los feriados del 2026: inamovibles y trasladables

De cara al próximo año, ya está definido el listado de feriados.

Los inamovibles, que se cumplen en la fecha exacta y garantizan descanso obligatorio para los trabajadores registrados, incluyen:

1 de enero (Año Nuevo)

16 y 17 de febrero (Carnaval)

24 de marzo (Memoria, Verdad y Justicia)

2 de abril (Veteranos y Caídos en Malvinas)

3 de abril (viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

20 de junio (Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

En cuanto a los trasladables, la ley 27.399 establece que aquellos que caen martes o miércoles pueden adelantarse al lunes previo, y los que coinciden con jueves o viernes trasladarse al lunes siguiente. Esta modalidad permite generar fines de semana largos y apuntalar la actividad turística.

Los feriados trasladables en 2026 serán:

17 de junio (Güemes)

17 de agosto (San Martín)

12 de octubre (Diversidad Cultural)

20 de noviembre (Soberanía Nacional)