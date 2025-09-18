Confirmaron una nueva EPET en Cutral Co desde 2026

El gobernador Rolando Figueroa anunció la construcción de una nueva Escuela Técnica (EPET) en Cutral Co, una obra largamente demandada por la comunidad local. El proyecto comenzará en 2026 y será financiado íntegramente por el Estado neuquino, según confirmó el mandatario durante un acto en el que también se inauguraron dos jardines de infantes.

Durante su discurso, Figueroa sostuvo que “la educación es algo fundamental” para su gestión. En esa línea, afirmó que “la libertad hoy nos la otorga la educación, sin lugar a dudas”, diferenciando esta visión del uso político que algunos sectores hacen del término. La construcción de la nueva EPET responde a un pedido histórico impulsado por el diputado Juan Sepúlveda, oriundo de Cutral Co.

El gobernador recordó que el legislador provincial lo había interpelado constantemente sobre la necesidad de una nueva escuela técnica. “Cada vez que me veía, me decía: ‘Rolo, nos hace falta una escuela técnica’”, señaló. Finalmente, Figueroa confirmó ante la comunidad que la obra comenzará el año que viene, como parte del plan provincial de fortalecimiento educativo.

Además de obras edilicias, el gobierno impulsa un programa integral educativo que abarca desde jardines infantiles hasta universidades. Esto incluye la entrega de becas estudiantiles en todos los niveles. Figueroa remarcó que “no se trata solo de abrir escuelas, sino de garantizar que cada estudiante pueda sostener su trayectoria educativa”.

La nueva EPET se suma a un extenso plan que ya comprende más de 60 mil metros cuadrados en ejecución o licitación para escuelas técnicas. Actualmente se construyen edificios para las EPET N° 23 (Añelo), N° 26 (San Patricio del Chañar), N° 29 (Centenario) y N° 25 (Plottier), con una inversión superior a 39.700 millones de pesos a través de UPEFE.

También están en proceso de licitación las obras para las EPET N° 24 (Rincón de los Sauces), N° 28 (Villa La Angostura), N° 15 (Zapala) y N° 27 (Neuquén), además de una nueva sede para San Martín de los Andes, en convenio con INET. A estas se suman ampliaciones en escuelas como la EPET N° 1 de Cutral Co y el reciente llamado a licitación para una EPET en el oeste neuquino.