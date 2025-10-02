En el oeste de la capital de Neuquén habrá una nueva escuela técnica ¿cómo será?

Hoy se realizó la apertura de sobres de la licitación para la construcción de un nuevo edificio de la EPET en la ciudad de Neuquén. Dos empresas se presentaron con sus propuestas, en una obra que contempla una inversión oficial superior a los $10.000.000 y un plazo de ejecución de 570 días.

El establecimiento estará ubicado en el sector oeste de la capital provincial y abarcará una superficie cubierta de casi 5.000 metros cuadrados. El diseño contempla seis áreas principales: sector pedagógico, talleres, administración, servicios, espacios de circulación y accesos, además de sectores exteriores.

En el área pedagógica se proyectan diez aulas, un laboratorio, sala de representación, un salón de usos múltiples y una biblioteca multimedia. El espacio de talleres contará con 16 sectores de trabajo y un área destinada a la jefatura.

¿Cómo será la obra?

Los servicios incluirán 20 sanitarios adaptados para estudiantes, docentes y personas con discapacidad, además de cocina, salas de máquinas, depósitos, un kiosco, bicicletero y un espacio para el centro de estudiantes. El área exterior prevé distintos playones y un sector de mástiles.

Las empresas que presentaron ofertas fueron Dinale SA y Roque Mocciola SA.

Tras la apertura, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, destacó que este acto constituye la última etapa administrativa de la licitación:

“Hace un mes lanzamos la convocatoria a partir de los pliegos y la Ley de Obras Públicas. Hoy se abrieron las ofertas y ahora iniciaremos el proceso de evaluación para definir, en pocas semanas, qué empresa estará a cargo de la obra”.