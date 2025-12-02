Desde el Centro de Esquí Chapelco invitan a toda la comunidad de San Martín de los Andes y a los visitantes del destino a disfrutar de un recital único de Luck Ra, el próximo sábado 24 de enero de 2026, en la costa del lago Lácar, con acceso libre y gratuito.

El evento contará, además, con la presentación de bandas locales y artistas invitados, quienes completarán una jornada musical inolvidable para este verano.

La propuesta de gran nivel se realiza con el objetivo de brindar un show a todos los residentes de la localidad y seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado nacional, ofreciendo experiencias culturales de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia

Destacaron que la inversión del evento es realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, en el marco de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes colabora mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

De esta forma Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país, llega por primera vez la ciudad, anticipando una gran convocatoria de residentes y turistas que querrán vivir el show en este entorno único. Así, el público podrá disfrutar no solo de la música, sino también de todo lo que ofrece el destino en pleno verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes incomparables.

Se invita a toda la comunidad a ser parte de un evento que promete ser de los más convocantes de la temporada.