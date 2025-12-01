La Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén vuelve a generar expectativa entre el público neuquino por su grilla artística. En redes sociales y transmisiones en vivo, los integrantes de "Tres Son Multitud" que se transmite por Versus Stream, comentaron que la magnitud del lineup y la presencia de artistas de distintos géneros hacen pensar que “debe costar una fortuna” sostener la propuesta.

Entre bromas y comentarios, coincidieron en que más allá de la tradición del acceso libre, “lo mejor es comprar la entrada” para evitar inconvenientes y acceder a sectores con mayor comodidad. El pase pago de este año incluye beneficios como ingreso prioritario, baños exclusivos y sorteos para acceder a backstage y zonas de privilegio, según adelantó la organización de la Fiesta de la Confluencia.

El lineup, que reúne figuras populares y artistas emergentes, volvió a poner sobre la mesa el eterno debate: ¿repetir grandes nombres o darle lugar a nuevas propuestas? En la conversación surgieron referencias a artistas como María Becerra, Soledad, Los Palmeras, Angela Torres y Rombai, entre muchos otros. Mientras algunos celebran la aparición de talentos jóvenes en la grilla, otros reclaman la presencia de músicos tradicionales que han participado en ediciones anteriores.

También hubo espacio para anécdotas personales, opiniones sobre presentaciones pasadas y discusiones sobre estilos musicales. En tono distendido, se mencionaron experiencias en shows de Mora, Drake, Bandana y otros artistas, así como historias que surgieron a partir de canciones que se volvieron parte de momentos personales de los espectadores.

Por otra parte, se habló del rol del nuevo Centro de Convenciones “Domuyo”, que funcionará como espacio VIP y soporte logístico del evento. Algunos participantes aseguraron que la estructura fue instalada “estratégicamente” para la fiesta, adelantando incluso que habría áreas reservadas con vista preferencial. La Fiesta de la Confluencia se realizará este año los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, y continúa posicionándose como uno de los eventos musicales gratuitos, o parcialmente pagos, más masivos del país.

Cuáles son los artistas confirmados de la Fiesta de la Confluencia 2026

Luciano Pereyra, Luck‑Ra, No Te Va Gustar,Trueno, Ángela Torres, Dillom, Bersuit Vergarabat, Femi (artista neuquina oriunda de Zapala), FMK, Karina La Princesita, La Beriso, La Joaqui, Roze, Kapanga, Lauty Gram, Migrantes, Rombai, Tuli.

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.