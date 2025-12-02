El basural a cielo abierto es una de las mayores preocupaciones de la comunidad cipoleña, ya que suele encenderse cuando hay viento, emitiendo un humo tóxico que llega a toda la ciudad, generando incluso peligro de incendio para las casas aledañas. En alguna ocasión el fuego las ha alcanzado y se han quemado viviendas enteras.

En diálogo con el programa "Ahora o Nunca", transmitido por el Canal de Noticias 24/7, el secretario de Gobierno de Cipolletti, Julio Dijkstra, habló sobre las mejoras y proyectos que se están realizando en la ciudad durante la gestión del intendente Rodrigo Buteler, incluyendo el trabajo que están haciendo sobre el basural.

Dijkstra adelantó que, para solucionar esta problemática de incendios, se compró una maquina, una retroexcavadora grande, que servirá para hacer el movimiento de las diferentes capas de sedimento, ya que es en esa acumulación en la cual se empieza a generar gases. Eso es lo que después genera llamas, que han llegado a viviendas de la zona.

Aunque hay otros incendios que son generados intencionalmente, la Municipalidad se encargará de disminuir aquellos que se provocan por la acumulación de residuos.

El verano anterior se trabajó con una máquina de este tipo alquilada, y eso según Dijkstra ayudó a que no hayan recurrentes focos, ahora comprarán una propia para ocuparse de la problemática. "No debería haber incendios, salvo que alguien los provoque", adelantó el funcionario.

Destacó que tienen control de quien ingresa y quien sale del lugar y que todo está ordenado, según residuos orgánicos, relleno o basura domiciliaria, además que en el lugar trabajan recicladores empadronados.

"Tenemos camiones propios, la recolección es propia, se han comprado camiones nuevos", agregó Dijkstra y expresó que ahora se compró un camión más chico para entrar en lugares donde no entraban los vehículos grandes.

"Hay normas de conducta, hay penalidades en caso de incumplirlas, tenes control de acceso en la entrada y eso antes no sucedía, antes era un caos el basural", explicó Dijkstra refiriéndose a los cambios que se hicieron en dos años de gestión, a pesar de que el basural siga siendo a cielo abierto.

Para revertir esta situación, la Municipalidad está trabajando con el Girsu para poder eliminar este basural. Esto se está haciendo junto con Provincia y con la Agencia Francesa de Desarrollo, por lo cual los trabajos tienen financiamiento francés. Los franceses de la empresa ya han venido tres veces a recorrer el basural cipoleño.