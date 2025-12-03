En la apertura de la temporada de verano en los balnearios de Neuquén 2025-2026, una de las grandes sorpresas fue la presentación de Justo, un perro de raza Terranova que está siendo entrenado para formar parte del equipo de guardavidas. El animal, que tiene un año y ocho meses, fue presentado oficialmente en el evento como parte de un innovador proyecto que busca sumar a los canes en la labor de seguridad y asistencia en las playas.

Federico Menna, guardavidas y guía de Justo, explicó que el entrenamiento comenzó hace ocho meses y el primer objetivo es la sociabilización del perro. "Es un perro que está siendo preparado para acompañar en el futuro a los compañeros guardavidas. Lo primero que hacemos es acostumbrarlo a la gente, al ruido, y a la playa. Necesitamos que pierda la ansiedad que le genera el agua, porque cuando ve el agua quiere meterse y jugar", contó.

El can está en una etapa inicial de su preparación, y aunque aún es joven, muestra grandes avances, siendo su comportamiento tranquilo y atento, incluso en un ambiente ruidoso como el de la presentación.

Justo es un perro conocido por su ternura y paciencia, especialmente con los niños, lo que le valió el apodo de "perro niñero". Menna destacó que su capacidad de adaptación y su disposición para trabajar en equipo ya se están notando. "Está acostumbrado a estar con niños, su adiestramiento va dando frutos, y hoy se presenta como el primer perro guardavida de Neuquén", afirmó.

Menna, el guía de Justo.

El proceso de adiestramiento para estos perros es largo, generalmente entre dos y tres años, pero los resultados hasta ahora son prometedores. Justo vive con una familia, donde está muy bien cuidado, y aunque está aprendiendo a socializar con otros perros, su tamaño impone respeto, lo que le genera cierta fascinación entre sus compañeros caninos.

“Él tiene una vida muy linda, en su hogar hay niños, se porta muy bien con la gente, no tiene problemas. Lo que está corrigiendo es el tema con los otros perros, porque a él le gusta jugar mucho. Su tamaño asusta, impone respeto, cosa que a los demás perros le llama la atención", contó Menna.

La preparación de Justo comenó, quizás, por una casualidad. Menna, con muchos años de experiencia como guardavida en Neuquén, vio al perro pasear junto a su familia y decidió presentarle su propuesta: “Vi a este perro acá en el Paseo, hablamos con los dueños, les interesó la propuesta y ahí comenzó esta relación entre Justo y la gente, Justo y los guardavidas”.



La historia detrás de la raza Terranova

La raza Terranova es conocida por su increíble capacidad de rescate en el agua, una habilidad que es reconocida desde hace siglos. En Canadá, los Terranova son utilizados para acercar botes encallados a la orilla, y su resistencia al agua los convierte en aliados naturales para situaciones de rescate.

Una de las leyendas más populares sobre esta raza es la que vincula a un perro Terranova con el salvamento de Napoleón Bonaparte. Según cuenta la historia, un perro de esta raza rescató al emperador francés en 1815 cuando cayó por la borda de su barco durante una tormenta.

Esta leyenda, aunque rodeada de misterio, resalta las cualidades excepcionales de los perros Terranova, y añade un halo de heroicidad a la imagen de Justo como el primer perro guardavida de Neuquén.