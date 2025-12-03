Esta mañana, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se sometió a los análisis toxicológicos requeridos por la Ley Provincial N.º 3531 y la Ordenanza Municipal N.º 15035, que establece la obligatoriedad de realizar narcotests a todos los funcionarios electivos o de conducción en la ciudad.

Aunque la Ordenanza de adhesión en la capital aún no fue promulgada, el jede comunal decidió anticiparse y someterse al examen, mostrando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública.

Los análisis fueron realizados en el Hospital Castro Rendón y los resultados fueron negativos en todas las sustancias evaluadas. "Aquí estamos con el intendente Mariano Gaido, quien ha cumplido con los análisis toxicológicos de orina conforme a la ley provincial. Todos los resultados fueron negativos", confirmaron las autoridades tras la evaluación.

El intendente agradeció al personal del hospital por su profesionalismo y dedicación: "Quiero agradecer a Martín (Regueiro, ministro de Salud de Neuquén) y a todo el equipo del Castro Rendón, nuestro hospital público, un verdadero orgullo para la ciudad. Muchas gracias por su atención y compromiso".

Gaido también destacó la importancia de cumplir con esta normativa. "Es un análisis que debemos realizarnos, es parte de la responsabilidad de la función pública y de la transparencia que debemos garantizar", afirmó el jefe comunal.

Un avance en la provincia

Desde este año, la provincia de Neuquén implementó la Ley Provincial N.º 3531, que exige que todos los funcionarios municipales y provinciales se sometan a exámenes toxicológicos para asumir y permanecer en sus cargos.

Esta medida fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y aprobada por la Legislatura provincial. Aunque la capital aprobó la adhesión a la norma mediante la Ordenanza Nº 15035, la misma aún no fue promulgada. Con la realización anticipada del análisis, el intendente Gaido se adelanta a esta nueva normativa que regirá para todos los funcionarios municipales en el futuro cercano.