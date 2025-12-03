Durante este mediodía de miércoles, antes de las 13, se registró un siniestro vial entre una ambulancia y una moto, en calle Roca, entre Santiago del Estero y Jujuy, justo frente a la clínica CEMIC.

El hecho ocurrió en las puertas de la guardia del centro de salud. Se vio involucrada una moto en la que iban dos jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes impactaron contra una ambulancia que salía del establecimiento y quedaron casi debajo de la misma.

Por el golpe los ocupantes del rodado menor fueron atendidos en la misma guardia. Además se indicó que el tránsito sobre Roca estuvo cortado temporalmente mientras se retiraban las personas y se quitaba el rodado de la calzada.

Se desconoce la gravedad de las lesiones de los ocupantes de la moto y su estado de salud.

Dos ambulancias en el lugar del hecho.

Noticia en desarrollo.