El verano 2025/2026 quedó oficialmente inaugurado en el balneario Valentina, donde el municipio desplegó las principales novedades de la nueva temporada, con foco en seguridad, prevención y movilidad. Allí, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó el operativo que se aplicará a lo largo de los 18 kilómetros de paseo costero.

“Queremos que los vecinos disfruten este verano de 18 km de paseo costero, que es lo que nos pide el intendente Mariano Gaido. Para eso haremos un trabajo conjunto entre Policía y Prefectura”, aseguró, en diálogo con Mejor Informado.

Subrayó también que todos los balnearios estarán cardio-protegidos: “En cada lugar contaremos con desfibriladores, más allá de los equipos náuticos”.

Baggio recordó que la costa neuquina se utiliza durante todo el año y que el mantenimiento y la seguridad requieren un despliegue importante: “Contamos con alrededor de 300 trabajadores que se ocupan del cuidado de toda la franja de costa, y con 163 guardavidas, que se contratan para esta época”, detalló.

Cómo funcionará el transporte hacia los balnearios

El subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa anunció un esquema ampliado del sistema COLE para acompañar la temporada. Se pondrán en marcha dos unidades especiales de “Colegio al Río”, una que partirá desde el centro y otra desde la zona oeste. Además, siete líneas —1, 2, 3, 11, 17, 24 y 26— extenderán sus recorridos hasta los balnearios, mientras que otras siete funcionarán como líneas de influencia, pasando cerca de la ribera.

En total serán 64 unidades con una frecuencia de 30 minutos.

Las extensiones comenzarán a operar desde las 12 del mediodía, mientras que las líneas de influencia mantendrán el horario habitual, de 6 de la mañana a pasada la medianoche, todos los días.

Las dos líneas especiales funcionarán como rondines desde el centro y desde el oeste. Un ejemplo de las extensiones será la línea 26, que sumará el tramo desde la Terminal hasta el balneario Valentina.