Dos personas fueron asistidas y trasladadas al hospital tras un violento vuelco ocurrido este viernes por la noche en el kilómetro 1409 de la Ruta Nacional 237, en cercanías de Piedra del Águila. El siniestro dejó importantes daños materiales en el vehículo, que quedó parcialmente sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación para evitar nuevos incidentes.

Según informaron fuentes oficiales, la Dirección de Tránsito Policial pudieron brindar asistencia inmediata a los ocupantes del automóvil. Minutos después, arribaron al lugar Bomberos Voluntarios y equipos de Salud.

Las dos víctimas fueron trasladadas en ambulancias al hospital para un control más exhaustivo. Ambas se encuentran fuera de peligro.

El vuelco generó daños significativos en la estructura del vehículo, lo que da cuenta de la violencia del impacto. La mitad del automóvil quedó sobre la cinta asfáltica, por lo que intervinieron agentes de Tránsito para ordenar el paso de los vehículos y evitar complicaciones adicionales.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, personal de la Dirección de Tránsito y el Servicio de Salud, quienes realizaron las tareas de asistencia, resguardo y limpieza del sector. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.