Luego de un fin de semana de clima frío y lluvioso que afectó a gran parte del país, Argentina se prepara para enfrentar la primera ola de calor de la temporada de verano. A partir de esta semana, las temperaturas comenzarán a ascender de manera abrupta, y Neuquén, al igual que otras provincias, experimentará un drástico cambio en su clima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias del norte como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones aún mantienen una alerta amarilla por fenómenos meteorológicos que están en proceso de debilitamiento. Sin embargo, el resto del país, especialmente el centro y sur, se enfrenta a un escenario completamente diferente, con un marcado ascenso de las temperaturas que marcará el inicio de una ola de calor extrema.

Tras días de temperaturas frescas y lluvia, que trajeron alivio a muchas regiones, el clima cambiará rápidamente. Una masa de aire estable y fresco que había generado un descenso de las temperaturas en el norte y centro del país se aleja, y a partir de este martes, el viento rotará al sector norte, impulsando una masa de aire cálido que traerá consigo un ascenso térmico sostenido a lo largo de la semana.

En las provincias del norte, como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y el este de Salta, el aumento de la temperatura será más gradual pero igualmente intenso. Entre jueves y viernes, las temperaturas podrían acercarse a los 40 grados, consolidando un escenario de calor extremo en la región. El fenómeno también afectará a otras zonas del país, con temperaturas superiores a los 30°C en muchas localidades.

¿Cómo estará el tiempo en Neuquén?

En Neuquén capital, los próximos días se caracterizarán por jornadas calurosas, sin lluvias a la vista. Para este martes, se espera una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, acompañados de ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h.

El miércoles, aunque se prevé un leve descenso en la temperatura máxima (28°C), la mínima se mantendrá en los 17°C. El cielo tendrá nubosidad variable, y el viento moderado del oeste disminuirá en cuanto a la intensidad de las ráfagas.

Para el jueves, se pronostica un aumento más significativo en la temperatura, con mínima de 26°C y máxima de 33°C. El viernes, el calor continuará con una mínima de 19°C y una máxima de 32°C.

Consejos frente a la ola de calor

Con la llegada de esta ola de calor, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las horas de mayor calor. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, mantener una adecuada hidratación, y prestar atención a los síntomas de golpes de calor, como mareos, náuseas y cansancio extremo. Asimismo, se recomienda no realizar actividades físicas intensas durante el pico térmico del día, que suele ocurrir entre las 11 y las 16 horas.

Esta ola de calor no solo afectará a Neuquén, sino a gran parte del país, por lo que es fundamental estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones para minimizar los riesgos asociados al calor extremo.