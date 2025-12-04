El próximo viernes 5 de diciembre a las 21, el Cuarteto Confluencias despedirá su temporada de conciertos con una presentación excepcional que contará con la participación de dos destacados músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional: los maestros Eliseo Oreste en la viola y Pablo García, en violoncello. El programa ofrecerá al público dos de los sextetos más celebrados del repertorio camerístico:

Sexteto N°1 Op. 18 de Johannes Brahms , una obra luminosa y expresiva, considerada un hito en la música de cámara del siglo XIX.

“Souvenir de Florence” de Piotr Ilich Tchaikovsky, una pieza vibrante y apasionada que combina virtuosismo y lirismo en igual medida.

La primera presentación será el viernes 5 de diciembre a las 21 hs, en el Complejo Cultural Cipolletti, en la Sala Lorenzo Kelly. Mientras que, la segunda fecha tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 20 hs, en el Auditorio Municipal de Neuquén, ubicado en el edificio de la ex municipalidad, frente al Monumento a San Martín. La entrada es gratuita, por orden de llegada y sujeta a la capacidad de las salas.

El concierto promete ser un cierre de temporada excepcional, con una combinación de talento local y figuras nacionales que ofrecerán al público una noche de música de cámara de altísimo nivel.

Quiénes son los integrantes del cuarteto:

El Cuarteto Confluencia está integrado por Mauricio Aramayo en violín, egresado del conservatorio Nacional “Carlos López Buchardo”. Actualmente, Mauricio es solista de segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Neuquén y director de la Escuela Municipal de Música Cipolletti.

Aron Vera en violín, inició sus estudios a los 15 años con el profesor Rodolfo Matamala en Chile. Estudió en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes IUPA en General Roca. Actualmente Aron es integrante de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

Gustavo Castillo en viola, un músico con más de 10 años de trayectoria que lo llevó a tocar en orquestas como la Sinfónica Juvenil Nacional, la Sinfónica Patagónica, Orquesta Filarmónica de Río Negro y Ensamble de Cuerdas Patagónicas. En la actualidad, se desempeña como docente en seminarios de Práctica Orquestal en Viedma desde el 2019.

Otra integrante es Lucía Espeche en cello. Estudió violonchello en Argentina con los maestros Juarez Johnson, Enrique Maltz y Sergei Potreva y en Venezuela se formó con Juan Pablo Méndez en la Academia Venezolana de Violoncello. En 2015 ingresó a la Orquesta Sinfónica de Neuquén, y en 2016 en la Orquesta Sinfónica de Río Negro. Actualmente cursa el último año de la licenciatura en violoncello popular con orientación en jazz dictada en el IUPA.