La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro reforzó los controles en el Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá tras el hallazgo de doce guanacos muertos producto de caza furtiva. El operativo se realiza en conjunto con la Policía Rural, la Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Fundación Somuncurá, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y garantizar la conservación de la fauna autóctona.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de Laguna Azul, dentro del área protegida, y fue informado por la Fundación Somuncurá, que trabaja de manera articulada con el organismo provincial en tareas de conservación e investigación. De inmediato se dio intervención a las autoridades competentes, que iniciaron actuaciones y dispusieron medidas de control más estrictas en accesos y rutas principales.

La Meseta de Somuncurá es una de las áreas naturales provinciales más extensas del país, con aproximadamente 3,5 millones de hectáreas. Su vasto territorio y la multiplicidad de accesos dificultan la fiscalización, lo que obliga a reforzar la presencia de guardas ambientales y coordinar acciones con la Policía Rural. En este marco, se designó un coordinador regional y se incorporaron nuevos medios de movilidad y comunicación para fortalecer la tarea en terreno.

Las autoridades provinciales remarcaron que estas acciones buscan mitigar el impacto de la caza furtiva y avanzar en la protección de la biodiversidad única que alberga la Meseta de Somuncurá. La presencia de guanacos y otras especies en este ecosistema constituye un patrimonio natural de alto valor, cuya preservación requiere del compromiso institucional y ciudadano.

Finalmente, se recordó a la población que la caza furtiva se encuentra prohibida y penada por la Ley Provincial 5.796 y la Ley Nacional 22.421. Se instó a denunciar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata ante las autoridades competentes, evitando intervenciones por cuenta propia y contribuyendo a la protección de la fauna silvestre.