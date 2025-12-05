El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 5 de diciembre habrá condiciones mayormente estables en la provincia de Neuquén, con temperaturas que irán de los 11 a los 30 grados según la zona, y presencia de ráfagas moderadas a fuertes principalmente en el centro y sur provincial.

Neuquén Capital: cielo despejado y hasta 30 grados

En Neuquén Capital se espera una mañana ligeramente nublada con 21 grados y viento del sudeste entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, el clima será despejado y la temperatura ascenderá a 30 grados, con viento leve del sudeste. Hacia la noche, se mantendrán las condiciones despejadas, con 26 grados y viento del noreste entre 13 y 22 km/h.

Zapala: ráfagas de hasta 50 km/h

Para Zapala, el SMN anticipa una mañana algo nublada con 18 grados y viento del sur. Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente cubierto y se registrará un aumento en la intensidad del viento del sudoeste, que alcanzará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. La noche será despejada, con 21 grados y viento moderado.

San Martín de los Andes: amplitud térmica y viento

En San Martín de los Andes, el día comenzará con 11 grados y algo de nubosidad, con viento leve del oeste. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura subirá a 24 grados, acompañada por viento del sudoeste con posibles ráfagas de 50 km/h. Por la noche, se espera un cielo despejado con 14 grados.

Chos Malal: estabilidad y temperaturas altas

Chos Malal tendrá una mañana ligeramente nublada con 20 grados y viento suave del sudoeste. Por la tarde, el cielo estará despejado con una máxima prevista de 29 grados y viento del mismo sector. Hacia la noche, se mantendrán las condiciones estables, con 22 grados y viento leve del oeste.