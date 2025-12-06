Con un torneo impecable y una final dramática, el equipo se coronó campeón del Nivel Competencia 2025 de Li.pa.de, el escalón más alto de la Liga Patagónica del Deporte.

El título llegó el sábado 29 de noviembre, en la sede Cubitto de Neuquén capital, después de un empate 2 a 2 ante Islas Malvinas y una definición por penales que paralizó los corazones de todos los presentes. Cuando entró el último penal, hubo gritos, lágrimas, abrazos interminables y una sensación compartida: esos nenes habían dejado el alma.

Un equipo que creció desde el compromiso, el cariño y la ilusión

Bajo la conducción de la entrenadora Ayelén Ulloa, los chicos de ACDC Patagonia no solo aprendieron a jugar mejor, sino también a ser mejores compañeros. En cada entrenamiento hubo risas, desafíos, contenciones y pequeñas batallas internas que forjaron un espíritu colectivo enorme.

Muchos padres coinciden en que la categoría 2017 tiene algo especial: salen a la cancha con la seriedad de profesionales y, al mismo tiempo, conservan la inocencia y la alegría de quienes todavía creen que todo es posible.

El plantel campeón estuvo formado por:

Arqueros

Giovani Salazar

Defensores

Alan Mesa

Valentino Scaramella

Bautista Llanos

Benicio Brownie

Donato Monge

Felipe Sokoluk

Mediocampistas

Joaquín Villa

Ramiro Ramidan

Lionel Perello

Delanteros

Valentín Martínez

Juan Ignacio Linares

Vicente Fittipaldi

Cada uno vivió el torneo a su manera: algunos con nervios, otros con una confianza sorprendente para su edad, pero todos con la misma convicción de dejarlo todo por el equipo.

Competir entre los mejores: un orgullo enorme

El Nivel Competencia reúne a los ocho mejores equipos de la liga. Los que llegan ahí no lo hacen por casualidad: son los que sostuvieron regularidad, compromiso y buen juego durante todo el año.

ACDC Patagonia superó ese desafío con autoridad:

Cuartos de final : 4-1 a Atlético.

Semifinal : 6-0 a Independiente.

Final: 2-2 ante Islas Malvinas, victoria 3-2 por penales.

El camino del rival también fue durísimo: Islas Malvinas dejó afuera primero a River y después a otro de los candidatos fuertes. Llegó con ímpetu, pero se encontró con un equipo neuquino decidido a escribir su propia historia.

Video muestra los 2 goles del club patagonia

Una final para guardar en un cuadro

El partido decisivo fue una montaña rusa. Hubo momentos de dominio, otros de sufrimiento y algunos pasajes donde pareció que el aliento de los padres empujaba más que las piernas de los chicos.

Los gritos desde la tribuna eran una mezcla de nervios, orgullo y emoción contenida:

“Vamos, esto es de ustedes”, repetían muchos.

Cuando llegó la tanda de penales, varios no podían ni mirar. Los chicos, en cambio, se pararon frente a la pelota con una valentía que sorprendió a todos. El festejo final fue puro desahogo: abrazos, lágrimas, la copa en alto y el eco de una frase que define todo:

“Fútbol, valores y familia”.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2Oh_MlIDwEk?si=IAb2oz7CKWF1dZeA&start=6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origiUn campeón que inspira

El logro de ACDC Patagonia no es solo deportivo: es un mensaje. Habla de esfuerzo, de respeto, de aprender a perder y a ganar, de saber que el fútbol infantil es una escuela donde se enseña mucho más que táctica.

Los profes destacan que este grupo tiene algo muy valioso: se quieren, se escuchan y se cuidan. Cuando uno cae, los demás lo levantan. Cuando uno duda, los demás lo empujan. Y cuando uno convierte, todos lo abrazan como si fuese un hermano.

El cierre de una historia que recién empieza

Los nenes volvieron a sus casas con la copa en la mano y el corazón lleno. Pero lo más importante fue la sensación que compartieron todos: la de haber vivido un momento que recordarán por siempre.

Para ACDC Patagonia, este campeonato es un hito; para las familias, un orgullo inmenso; y para los chicos, una confirmación de que los sueños —cuando se juegan con pasión, valores y familia— siempre encuentran su camino.