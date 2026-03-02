Ricky Martin confirmó su regreso a Argentina con un concierto en Buenos Aires programado para el 18 de abril, en el marco de su gira mundial Ricky Martin Live 2026. El evento se realizará en el reconocido Campo Argentino de Polo y se espera una gran demanda de entradas.

La preventa exclusiva para tarjetas Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12 horas, con la ventaja de poder pagar en hasta seis cuotas sin interés. Posteriormente, se habilitará la venta general, que aceptará todos los medios de pago. Los tickets estarán disponibles únicamente a través del sistema All Access.

Un recorrido musical por todos los grandes éxitos

El espectáculo promete un recorrido por los mayores éxitos que marcaron la carrera del cantante, además de incluir sus canciones más recientes. La producción contará con un despliegue técnico destacado, banda en vivo y un cuerpo de baile estable, con el objetivo de brindar una experiencia completa y llena de energía.

Este regreso se da en un momento de gran exposición internacional para Ricky Martin, quien recientemente participó en el Super Bowl junto a Bad Bunny. Con más de tres décadas de trayectoria y una conexión histórica con el público argentino, el artista apunta a un lleno total en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

La expectativa es alta para una noche que combinará clásicos, nostalgia y la celebración de la música latina en Buenos Aires, reafirmando así el fuerte vínculo de Ricky Martin con sus seguidores locales.