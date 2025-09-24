UFLO se suma a la acción climática en Neuquén con un convenio junto a la Secretaría de Ambiente

La Universidad de Flores (UFLO) firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, con el objetivo de brindar capacitación técnica, innovación y acompañamiento a la implementación del Plan Provincial de Acción Climática, que lleva adelante la Subsecretaría de Cambio Climático.

El acuerdo fue suscripto por el director regional de UFLO, Christian Kreber; la secretaria de Ambiente, Leticia Esteves; el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, y el director de Relaciones Institucionales de UFLO, Hernán Ingelmo.

Desde la universidad destacaron que el convenio permitirá avanzar en capacitaciones, talleres y actividades de formación, además de poner a disposición las áreas de investigación de la institución para fortalecer las políticas públicas ambientales en curso. “Hemos podido avanzar en la firma de un convenio marco que establece la posibilidad del trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Cambio Climático, en función de capacitaciones, talleres, y poner a disposición las áreas de investigación”, explicó Ingelmo.

La alianza refuerza el compromiso de UFLO con la sostenibilidad y la transición hacia un modelo de desarrollo más sustentable. En ese sentido, la universidad no solo acompañará técnicamente las iniciativas provinciales, sino que también busca involucrarse directamente en la gestión pública ambiental. “Esto nos permite colaborar con el proceso de la ley de emisiones. Por otro lado, impulsa también a que nuevos estudiantes quieran sumarse a estas temáticas y puedan ser pasantes de estos proyectos”, agregó Ingelmo.

Con esta iniciativa, UFLO consolida su rol como institución académica de referencia en la formación de profesionales comprometidos con el cambio climático y en la generación de conocimiento aplicado a los desafíos ambientales de la región.