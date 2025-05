“Generaron un relleno de seguridad por año, nosotros pedimos otros métodos”

“La (salida) fácil es meter los desechos en un camión y volcarlos en un relleno de seguridad. Pero esos rellenos se van a terminar porque la política de este gobierno es no seguir generándolos”. Con esas palabras la secretaria de ambiente de Neuquén Leticia Esteves se refirió a las exigencias que desde su gestión impulsan para las empresas mineras, en diálogo con “Informe semanal”, por AM550.

“El gobierno pasado (por el de Omar Gutiérrez) generó un relleno de seguridad por año. Por supuesto impermeabilizado y con todas las condiciones, y no a lo largo de su actividad, sino en sus últimos tramos. Pero esas son zonas de sacrificio. Lugares en los que una vez que se cubren no podemos hacer urbanizaciones. Y en una provincia como la nuestra que crece más que la media del país y tiene migración interna y externa, no nos podemos dar el lujo de perder lugares para desarrollar viviendas, de sacrificar nuestros recursos. Porque la tierra es un recurso natural” aseguró.

Buscar otros métodos

“Hay que pedirles a las empresas que busquen otros métodos para resolver esto. Ya sea bio-remediación, tratamiento in situ u hornos. Y el relleno de seguridad como última opción, cuándo nada de eso se pueda hacer. O que miren lo que hizo el mundo para solucionarlo” continuó.

“El verdadero cuello de botella para Vaca Muerta será como resolver el tema de los residuos. Por eso hay que empezar con todo eso hoy, porque es algo que requiere tiempo e inversión. Y lo que no empecemos a hacer hoy será un gran problema que ahora no están viendo” finalizó la funcionaria.

