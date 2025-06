Legislador oficialista acusó a UnTER de armarse “un súper fin de semana largo”

Mientras se cumple este miércoles el segundo día del paro docente, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Gustavo San Román, lanzó duras críticas contra la conducción del gremio UnTER, tras la medida de fuerza en medio de una negociación salarial abierta y en coincidencia con los feriados nacionales del 16 y 20 de junio. “Es insólito, pero es real: la UnTER se armó un súper fin de semana largo con un solo objetivo, perjudicar a estudiantes y familias”, expresó.

La medida gremial, que se desarrolló este martes y se completará durante el miércoles, se sumó a los feriados del lunes 16 y del viernes 20, generando una semana con solo un día hábil. Para San Román, esta decisión “monta un show para armarse unas mini vacaciones de ocho días”, en clara alusión al extenso receso que se configuró en el calendario escolar.

Remarcó que el paro no solo afecta los aprendizajes, sino que también interrumpe servicios esenciales como comedores escolares, refrigerios y espacios de cuidado. “Esta medida deja a muchas familias sin respaldo durante más de una semana completa”, advirtió. En ese sentido, cuestionó que el gremio haya optado por una medida de fuerza “en lugar de continuar el diálogo paritario”.

Desde el Gobierno provincial se había ofrecido un bono extraordinario de $40.000 y sumas fijas escalonadas para los meses de julio y agosto, propuesta que fue rechazada por UnTER, que exigió una recomposición que impacte en el salario básico. La conducción gremial, encabezada por Silvana Inostroza, sostiene que la oferta es insuficiente y que el bono no contempla la inflación acumulada ni alcanza a jubilados ni a docentes con más de un cargo.

San Román también apuntó contra la falta de voluntad de diálogo por parte del sindicato. “Se presentaron a la paritaria con una decisión tomada: ir al paro. No analizaron la propuesta, no plantearon alternativas y se negaron a continuar la negociación. Esa no es una actitud responsable”, sostuvo.

El legislador pidió que el gremio “recupere el sentido de la representación” y escuche a los docentes que “sí quieren enseñar, que sí quieren ir a la escuela y que no quieren ser rehenes de una disputa política”. Además, instó a que se priorice el derecho a la educación por sobre los intereses sectoriales.

Pese a las críticas, el paro tuvo este martes un 85% de adhesión en toda la provincia y se realizaron movilizaciones en Viedma y acciones locales en distintas ciudades, como radios abiertas y clases públicas. El gremio también convocó a un Congreso Extraordinario para el 24 de junio, donde se definirá la continuidad del plan de lucha si no hay una nueva convocatoria a paritarias.