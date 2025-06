“Está mejor y desentubada”: la mamá de Alison dio detalles sobre su evolución

Alison Jofré Calfunao, la joven neuquina que sufrió dos paros cardíacos tras una cirugía de ligadura de trompas en una clínica privada, continúa internada en Buenos Aires y su estado empieza a mostrar signos de mejoría. Su mamá, Karina Calfunao, habló en exclusiva con MEJOR INFORMADO y compartió detalles conmovedores sobre el avance de su hija.

“Alison está mejor. El médico está muy contento con su evolución”, relató Karina, al tiempo que confirmó que fue desentubada de forma permanente y que ya comenzó con kinesiología para recuperar la movilidad de sus músculos, afectados por los días de reposo total.

Según describió su madre, la joven, de 29 años y madre de dos hijos pequeños, se mostró lúcida en algunos momentos pero también desorientada, producto de las drogas sedantes acumuladas en su organismo, tras el tiempo en terapia intensiva.

“Preguntaba si le faltaba la pierna. Decía que se la habían cortado. Tiene mucho miedo, no quiere quedarse sola, y está muy pendiente de lo que le hacen. Por momentos se altera”, explicó Karina.

Aunque con la voz más débil, Alison puede hablar y se le entiende bien, lo que representa otro indicio favorable en su recuperación. La familia aseguró que ya manifestó su deseo de salir del hospital y averiguó incluso el costo de una prótesis, lo que muestra su voluntad de seguir adelante.

En referencia a un posible contacto por parte de la clínica privada de Neuquén donde ocurrió la operación, Karina fue tajante:

“Conmigo no se comunicaron. No sé si con el esposo, pero conmigo no. Igual desde el primer momento dijimos: primero Alison. Después se verá lo demás”.