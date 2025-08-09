Neuquén Emprende volvió con más de 170 expositores en el Mes del Niño

El regreso de Neuquén Emprende reunió a más de 170 emprendedores, muchos compartiendo espacios en el Parque Jaime de Nevares. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la rápida llegada del público desde el inicio de la jornada inaugural.

“Terminamos de armar y enseguida empezó a llegar la gente. Teníamos la expectativa de que, al ser el arranque, el público tardara en acercarse, pero no fue así. Hoy está todo completo”, señaló. A su vez, resaltó la buena recepción ciudadana.

Comunidad y diversidad en Neuquén Emprende

La funcionaria subrayó que la feria no solo reúne a emprendedores, sino que genera un espacio comunitario. “Logramos que Neuquén Emprende sea una comunidad”, indicó.

En esta edición, la feria contó con una variada oferta de rubros, acompañada por una propuesta gastronómica organizada por Confluencia de Sabores, además de música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para todas las edades.

Horarios y extensión por condiciones climáticas

Aunque estaba previsto que la jornada finalizara a las 18:30, el clima favorable permitió extender el evento hasta las 20. Pasqualini comentó con humor: “Tenemos un problemita de matemáticas, porque decimos con Mariano (Gaido) que es hasta las 18, lo cual para nosotros es sinónimo de 20”.

Para mañana, el evento comenzará a las 13, con la expectativa de una temperatura más alta y la continuidad de la propuesta para toda la familia.

Cierre y expectativas

“Estamos muy felices por la repercusión que tuvo, por cómo se volcó la ciudadanía. Están las familias completas, así que no podemos pedir más”, concluyó María Pasqualini, destacando el alcance y la aceptación del Neuquén Emprende bajo la temática Mes de las Infancias.