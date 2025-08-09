San Martín de los Andes: atacó con gas pimienta y se llevó una fortuna de un kiosco

Alrededor de las 10.30 del sábado, un violento asalto ocurrió en un kiosco y almacén ubicado en calle Belgrano 891, en San Martín de los Andes. Según informó la mujer que atendía el local, un hombre ingresó y, en un momento dado, le arrojó gas pimienta en los ojos.

Acto seguido, el delincuente se dirigió a la parte posterior del comercio, de donde sustrajo entre USD 8.000 y USD 10.000.

Huida y testigos

Según relató el medio Realidad Sanmartinense, el ladrón escapó corriendo hacia avenida San Martín, perdiéndose de vista en la zona.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación al caso.

Intervención policial

Tras el hecho, la víctima dio aviso inmediato al Oficial de Servicio, llegando al lugar personal del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Investigaciones.

Minutos más tarde, representantes del área Judicial iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.