De la compu a la energía solar: los cursos gratuitos de CALF que pueden cambiarte el futuro en Neuquén

Una oportunidad que pocos aprovechan

Mientras muchos buscan trabajo y se quejan de la falta de oportunidades, en Neuquén hay capacitaciones gratuitas con certificado oficial que pueden marcar la diferencia. Este lunes, 84 personas recibieron sus diplomas tras terminar el primer cuatrimestre de cursos dictados por el Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC).

Cursos para todos los gustos… y para el futuro

La oferta es variada y apunta a oficios con alta demanda:

Operador de informática para administración y gestión.

Liquidación de sueldos y multiconvenios.

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias (tarde y noche).

Montador electricista .

Introducción a la Inteligencia Artificial .

Instalador en sistemas solares fotovoltaicos.

Cada curso es gratuito, tiene validez provincial y está pensado para que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda sumar habilidades y aumentar sus chances laborales.

Más que un diploma

Para la Cooperativa CALF, que impulsa estas capacitaciones desde 1977, no se trata solo de enseñar un oficio. El objetivo es generar igualdad de condiciones, abrir puertas laborales y ayudar a que más neuquinos puedan planificar un futuro mejor.

Además, los conocimientos adquiridos no solo sirven para conseguir trabajo, sino también para resolver problemas en la vida diaria y hasta emprender un negocio propio.