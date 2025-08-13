¿Qué hacía el policía que atropelló y mató a la perrita "Gorda"?

El policía que atropelló a la perra “Gorda” y huyó sin detenerse a socorrerla sigue bajo la mira de las autoridades, que están investigando las causas del terrible episodio, que generó indignación.

Es que a través de un video se ve el momento justo en el que ocurrió todo. Allí se muestra al móvil policial avanzar sin dudar y llevarse por delante al animalito, que aplastó impiadoso, para continuar su marcha como si nada hubiera pasado.

La pitbull falleció en el acto, y su dueña (que vivía enfrente del lugar en el que apareció) se encontró con la terrible escena. Luego, una vecina le proporcionó la filmación, que muestra la secuencia completa, que culmina con la muerte de su animal de compañía.

No se dirigía a cubrir una emergencia

La novedad es que se descubrió que la camioneta policial no estaba en tránsito hacia una emergencia, sino que estaba cumpliendo con una ronda de rutina. Algo que generó más indignación aún, porque no había un motivo impostergable que impidiera que el rodado detuviera su marcha.

Todo ocurrió el lunes a las 15.30, frente a una vivienda de la calle Juan Gelman. El animalito salió del domicilio y corrió junto al vehículo, que sin piedad le pasó por encima, dejándolo morir.

Tras enterarse la joven dueña de la perrita denunció el hecho, y subió el video a sus redes sociales, que rápidamente se viralizó.

Se informó que la titular de la Fiscalía de Delitos Ambientales Julieta González dispuso que la presentación fuera remitida a otra dependencia, que definirá quien tomará la causa. Por otra parte desde la institución policial aseguraron que se indagará sobre lo ocurrido, y que a él o a los responsables se les impondrá la sanción que corresponda, debido terrible daño provocado.