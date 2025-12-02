La Municipalidad de Añelo realizó el sábado un operativo récord de castraciones, que alcanzó las 60 esterilizaciones a perros y gatos de la localidad. A lo largo de la misma jornada se aplicaron, además, 58 vacunas antirrábicas, en un despliegue que contó con una participación sostenida de vecinos comprometidos con la salud animal.

El municipio destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para enfrentar la superpoblación animal. La tenencia responsable, la adopción y, principalmente, la castración son los ejes centrales del trabajo que impulsa la actual gestión municipal.

Castraciones gratuitas

El operativo estuvo a cargo de un equipo encabezado por el veterinario Luis Miguel Miranda, junto a todo el personal de Zoonosis.

El trabajo que realizan incluye operativos periódicos de esterilización y campañas de concientización en distintos puntos de la localidad, con el fin de prevenir el crecimiento descontrolado de animales en la vía pública.

Según indicaron, el programa seguirá vigente durante el 2026.