Hace dos años se aprobó el 30 de noviembre como Día Provincial de la Trashumancia, con el objetivo de impulsar políticas públicas que promuevan el sostenimiento de una de las prácticas productivas y culturales más legendaria de la provincia, basada en el traslado estacional de los crianceros y sus rebaños en búsqueda de mejores pastizales y cursos de agua.

La ley que establece al 30 de noviembre como el Día Provincial de la Trashumancia lo hace en conmemoración a la fecha de aprobación, por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE), de la escuela itinerante en Huncal – Cajón Chico –a 40 km de Loncopué-, que funciona de mayo a marzo para evitar la deserción escolar en época de veranada.

El impulsor de la propuesta, Andrés Peressini, señaló en aquel momento que la actividad en cuestión, en tanto movilidad ganadera estacional, “tiene en la provincia una magnitud única” y reparó en el “esfuerzo, dedicación y trabajo” tanto de los 1500 crianceros que realizan la práctica en la cordillera neuquina, como así también de sus familias.

El legislador destacó que la trashumancia constituye una práctica ancestral que tuvo su origen a principios del siglo pasado en los Departamentos de Chos Malal, Aluminé, Loncopué, Picunches, Minas y Ñorquin de la provincia, al centro y norte de la provincia.

Es por eso que desde 2023 los 30 de noviembre son un día de festejo en la provincia, reivindicando una práctica que es única y que refleja la identidad neuquina, con sus costumbres y tradiciones.

Se trata de una experiencia que nace en el corazón del Neuquén y marca el momento en el que las familias rurales inician el viaje hacia las veranadas cordilleranas, guiando su ganado en busca de mejores pasturas. "Es un movimiento que combina tradición, esfuerzo y arraigo territorial; un saber transmitido de generación en generación. Instituida por la Ley 3397, esta fecha reconoce el valor cultural, económico y socioambiental de la actividad trashumante", expresaron desde la Legislatura neuquina.

Es por eso que cada noviembre, acompañar la trashumancia es también acompañar a los trabajadores que sostienen una herencia que tras muchos años sigue viva y define a la identidad de toda una provincia.

Este año el lanzamiento fue el 13 de noviembre, cuando se dio inicio al operativo de seguridad que acompañará a las familias y a sus animales por las rutas y caminos, resguardándolos y asegurándose que puedan llegar a sus destinos. Actualmente la práctica involucra a más de 1000 crianceros que se movilizan en todo Neuquén.

