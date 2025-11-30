La Comisión Directiva de la Liga de Fútbol de Neuquén determinó que la fecha del Oficial A y B quede suspendida para hoy domingo producto del temporal que goleó en la región, con alta cantidad de lluvias

La 19 del Torneo Oficial iba a tener su plenitud de partidos hoy domingo, pero la gran cantidad de agua caída en la tormenta de la madrugada de hoy domingo, provocó la suspensión de la fecha por el mal estado de varias canchas.

Comunicado oficial de LiFuNe

En atención a la magnitud del temporal ocurrido durante la noche y a las condiciones climáticas actuales, la Comisión Directiva de LiFuNe informa que se suspende toda actividad deportiva programada para el día de hoy para todos los clubes afiliados.

Asimismo, se comunica que los partidos de Primera y Reserva, previamente programados para hoy, se reprograman para mañana, lunes 1 de diciembre.

Se recomienda a todos los clubes participantes permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y a las publicaciones en las plataformas institucionales para conocer los horarios exactos y las sedes.

LiFuNe agradece la comprensión y la colaboración de todos ante esta situación extraordinaria.

Atentamente,

Comisión Directiva de LiFuNe

Por otro lado, los partidos que corresponden al Consejo Federal si se disputarán con normalidad, donde se destacan a las 17hs Pacífico recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza en Mitre y Agote, mientras que San Patricio visitará por el Regional Amateur a Cruz del Sur de Bariloche.