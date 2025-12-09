En un episodio que tomó por sorpresa a su audiencia y a todo el estudio, Evelyn Botto confirmó entre lágrimas que está de novia con Fede Bal, una noticia que venía siendo tema de conversación desde hacía meses en el mundo del espectáculo. La revelación ocurrió durante una transmisión de Tapados de Laburo (OLGA), donde la artista decidió hablar abiertamente por primera vez y poner fin a los rumores.

Todo comenzó cuando, entre risas, relataba que había vuelto a hablar dormida. Su compañero Nacho Elizalde le preguntó cómo sabía ese detalle y, sin demasiados rodeos, Evelyn Botto admitió que se lo había comentado “un chico con el que está saliendo”. Su sonrisa la delató y, ante la consulta directa por Fede Bal, terminó confirmando lo que todos sospechaban: “Es mi novio, sí”.

La reacción dentro del estudio fue inmediata. Sus compañeros la rodearon entre abrazos, aplausos y un canto improvisado que celebraba la noticia. En medio del festejo, Evelyn confesó que los nervios la estaban desbordando y que incluso sintió cómo le bajaba la presión. “Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa. Coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo. Estoy contenta y gusto mucho de él”, expresó conmovida al hablar de Fede Bal.

La cantante también profundizó sobre lo que significó este inicio de relación en su vida personal. Contó que llevaba ocho años soltera y que no sentía algo así desde hacía mucho tiempo. Por eso, junto a Fede Bal, decidieron mantener el romance en secreto durante meses para preservarse, sobre todo por la exposición que rodea al actor. Aun así, sintió que ya era el momento de contarlo: “Es re lindo compartirlo cuando pasa algo así. Te dan ganas”.

A lo largo de la charla, Evelyn Botto reveló detalles de la dinámica de la pareja. Explicó que pasan varias noches juntos, aunque sin convivir, algo que para ella es clave para que todo fluya de manera natural. Además, adelantó que pasarán las fiestas juntos, un gesto que confirma que la relación avanza con firmeza.

La conductora Paula Chaves intervino para acompañarla y le dedicó un guiño cómplice al recordar que ella misma le pidió a Pedro Alfonso “ser novios”, una decisión que terminó en una familia consolidada. Ese comentario relajó aún más a Evelyn, que cerró el momento enviándole un audio en vivo a Fede Bal, sincero y espontáneo: “Gordi, conté que estamos de novios. Tenía muchas ganas de decirlo”.

En las redes sociales, la noticia no tardó en explotar. Los seguidores de Evelyn Botto y Fede Bal celebraron la confirmación con mensajes de apoyo, memes y miles de likes, destacando la naturalidad con la que ambos manejaron el anuncio. Para muchos, este gesto espontáneo en pleno vivo refleja no solo el entusiasmo de la pareja, sino también el deseo de empezar esta etapa sin secretos y con la complicidad del público que los sigue desde hace años.