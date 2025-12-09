Gabrielle Henry, de 29 años y médica especializada en oftalmología, fue la representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025. Su participación destacó no solo por su carisma y presencia escénica, sino también por su compromiso social y su trabajo en programas comunitarios como la fundación "See Me".

El incidente de Gabrielle

El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante la ronda de vestido de noche en la gala preliminar celebrada en Bangkok, Tailandia. Mientras caminaba con tacones y un vestido elegante, Gabrielle tropezó y cayó a una fosa de aproximadamente 1.2 metros, lo que le causó una hemorragia intracraneal, fracturas y laceraciones en el rostro y pie.

Tras la caída, fue asistida inmediatamente por el equipo del certamen y trasladada en camilla a un hospital cercano, donde fue internada en cuidados intensivos bajo monitorización neurológica especializada. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el momento en que era auxiliada tras la caída.

El incidente generó controversia entre las participantes, quienes cuestionaron la supervisión durante el evento y criticaron a la Organización Miss Universo (MUO) por no visitar a Gabrielle en el hospital. Sin embargo, la MUO negó cualquier responsabilidad directa en el accidente y aseguró que se hicieron cargo de todos los gastos médicos y de manutención de la familia de la concursante.

Durante los 14 días de internación, Gabrielle Henry presentó signos de recuperación y no corre riesgo vital, aunque permaneció bajo constante supervisión médica. Las autoridades de Jamaica y su familia solicitaron mantener la privacidad mientras se organiza su traslado al país para continuar con la rehabilitación en condiciones óptimas.

La MUO confirmó que seguirá cubriendo todos los gastos relacionados con la recuperación, incluyendo el traslado y la atención de la familia durante este proceso. Gabrielle Henry, además de ser Miss Jamaica 2025, es un ejemplo de liderazgo y compromiso social, y su pronta recuperación es esperada con esperanza tanto por su país como por la comunidad internacional.