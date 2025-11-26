La quinta jornada de la Champions League está teniendo una figura destacadísima: Kylian Mbappé metió un póker para el 4-3 de Real Madrid ante Olympiacos en Grecia. Luego de un mal comienzo del Merengue, el crack francés salió al rescate y marcó tres goles en apenas siete minutos para pasar del 0-1 al 3-1, mientras que luego puso el cuarto para que los españoles terminen sumando de a tres y escalen en la clasificación de la fase liga del certamen europeo. En los griegos jugaron Santiago Hezze y Francisco Ortega desde el arranque.

Olympiacos 3-4 Real Madrid, los goles

El encuentro no comenzó para nada bien para el máximo ganador de la Orejona. A los 7 minutos el dueño de casa coronó un buen arranque con un gran gol de Chiquinho, que después de una combinación entre Daniel Podence y Ayoub El Khabi sacó un violento derechazo de media distancia que se le metió por el palo derecho a un sorprendido Thiabut Courtois.

Sin embargo, a los 22 minutos comenzó la ráfaga de Mbappé que iba a torcer completamente la historia en favor del Real Madrid. El francés hizo una diagonal al espacio y Vinicius Júnior lo habilitó con un gran pase para un Kiki que fue acomodando el cuerpo en la carrera y definió de derecha entre las piernas del arquero Konstantinos Tzolakis.

Tan sólo dos minutos después, el atacante galo volvió a aparecer para entregarle la ventaja al Merengue. En un ataque posicional por derecha, Arda Güler apareció por la banda y sacó un centro pasado de derecha que Mbappé transformó en gol con un gran salto y cabezazo de pique al piso.

Para completar su gran primer tiempo, Kiki volvió a hacer gala de su habilidad para romper defensas. Eduardo Camavinga le puso un gran pase por encima de la defensa y el francés esperó para quedar habilitado, controló y de derecha volvió a sentenciar a Tzolakis para decretar su hat-trick y el 3-1.

En el segundo tiempo, Olympiacos peleó por mantenerse en partido y llegó al descuento apenas comenzada la segunda parte. Un centro desde la derecha del argentino Hezze encontró el tremendo anticipo de cabeza de Mehdi Taremi, que estableció el descuento que ilusionaba al local.

Sin embargo, Mbappé estaba más que inspirado en la noche griega y lo iba a demostrar una vez más. Otra vez asistido por Vinicius, esta vez sacándose un hombre de encima y tirando el centro atrás para Kiki, que metió la punta del pie y, con la ayuda del desvío en un defensor, puso el 4-2 que significó su sexto gol en la presente Champions.

A pesar de la tremenda actuación de su gran figura, Real Madrid tuvo que sufrir hasta el final. Gabriel Strefezza, que ingresó como suplente, logró desequilibrar por izquierda y sacó un centro preciso para el anticipo aéreo de El Kaabi, que cabeceó entre los dos centrales madridistas y puso el 4-3 que ilusionó al Olympiacos, que terminó empujando contra el arco Merengue, pero no pudo conseguir el empate.

Con esta victoria sufrida pero muy importante, el Real Madrid logró trepar al quinto lugar y se asienta entre los primeros ocho que pasan directamente a octavos. Recordemos que el Merengue no puede contar todavía con el argentino Franco Mastantuono, cuya recuperación de una pubialgia lo sigue teniendo afuera de las canchas.