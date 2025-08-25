Tras las ráfagas, vuelve la calma: el pronóstico en la provincia para el martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este martes 26 de agosto en distintos puntos de la provincia de Neuquén. En la capital provincial se esperan condiciones estables, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados durante la tarde y vientos leves del sector norte. En el resto de las localidades el panorama será similar, con variaciones en nubosidad y amplitud térmica.

Neuquén Capital: jornada despejada y templada

La ciudad de Neuquén tendrá cielo despejado durante todo el día. Las temperaturas irán desde los 12 grados en la madrugada hasta los 21 grados por la tarde, mientras que por la noche descenderán a 15 grados. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h desde el norte y noreste, sin variaciones significativas.

Zapala: cielo parcialmente nublado y amplitud térmica

En Zapala se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, con temperaturas que comenzarán en 7 grados en la madrugada, descenderán a 4 grados en la mañana y alcanzarán 17 grados en la tarde. Por la noche se mantendrán en 12 grados. Los vientos variarán de leves a moderados, con intensidades de entre 7 y 22 km/h, provenientes del sudoeste, este y noreste según el momento del día.

San Martín de los Andes: nubes en aumento hacia la tarde

San Martín de los Andes tendrá nubosidad variable, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado desde la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas del día y 15 grados en la tarde. El viento se presentará con intensidad leve a moderada, rotando entre el sudoeste, oeste y este.

Chos Malal: variación de nubosidad y temperaturas estables

En Chos Malal el martes comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 7 grados en la madrugada. Durante la mañana se espera cielo algo nublado con descenso a 4 grados, mientras que en la tarde se prevé una máxima de 17 grados. Por la noche la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con vientos leves del sudoeste.