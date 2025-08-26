Aportes provinciales impulsan la identidad cultural en Neuquén

El gobierno de Neuquén concretó la entrega de aportes por un total de 48 millones de pesos a seis salas teatrales independientes de la provincia. El anuncio se realizó en el Cine Teatro Español, donde se firmaron convenios con referentes de estos espacios culturales.

Los beneficiarios son La Conrado Centro Cultural, Ámbito Histrión, El Arrimadero Teatro, Deriva Teatro y el Espacio Teatral TE.NE.AS, todos ubicados en la capital neuquina, además de Espacio Trama en San Martín de los Andes. Cada uno recibirá ocho millones de pesos para afrontar gastos operativos y de mantenimiento.

La ministra Julieta Corroza destacó la importancia de invertir en la cultura provincial en un contexto de dificultades a nivel nacional. Señaló que el acompañamiento del gobernador ha permitido garantizar recursos y equipos de apoyo que brindan herramientas para el desarrollo de la identidad cultural neuquina.

Por su parte, la secretaria María Fernanda Villone subrayó que estos fondos son una inversión en la comunidad, fortalecen la creación artística y consolidan al Estado como un actor presente en el apoyo al teatro independiente. Además, resaltó que las salas generan oportunidades para todas y todos en la provincia.

El convenio establece que las salas beneficiadas deberán participar en actividades culturales organizadas por la subsecretaría de Cultura, cediendo sus espacios cuando sean requeridos. Esta medida busca consolidar el tejido teatral como motor de cohesión social, fomentando propuestas dirigidas a infancias y juventudes en distintos puntos de Neuquén.