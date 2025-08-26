Seis caminos y un puente aéreo cambiarán para siempre la forma de ingresar a la capital neuquina

Una rotonda que se convierte en gigante

El acceso norte de Neuquén está a punto de vivir un cambio histórico. La Municipalidad anunció un proyecto que transformará la rotonda frente al Alto Comahue Shopping en un verdadero nodo urbano, con seis salidas y un puente elevado que promete aliviar uno de los puntos de mayor congestión de la ciudad.

Los conductores que cada día se enfrentan a embotellamientos en horas pico tendrán pronto más opciones para entrar al microcentro, y todo gracias a un rediseño que suma carriles y conecta directamente con la Diagonal 9 de Julio. La obra, con una inversión estimada en más de 5 millones de dólares, proyecta a Neuquén como una ciudad que crece a pasos agigantados.

Un puente que desafía la gravedad del tránsito

La pieza central del proyecto será un puente elevado sobre la plazoleta de la Diversidad. Este “atajo aéreo” permitirá que los autos que ingresan por Raúl Alfonsín puedan llegar al centro sin quedar atrapados en la rotonda. La ingeniería vial diseñada por la Municipalidad apunta a multiplicar la fluidez, reducir tiempos de viaje y mejorar la circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Además, los carriles extra de ingreso y las seis salidas estratégicas garantizarán que el tránsito deje de ser un caos diario. La ciudad da un salto concreto hacia una movilidad más ordenada y eficiente, proyectando una capital que acompaña su crecimiento con infraestructura de primer nivel.

Neuquén a la vanguardia

El rediseño del acceso norte no solo soluciona un problema histórico, sino que demuestra la visión de futuro de la Municipalidad. Con esta obra, la capital neuquina no solo mejora la conexión entre barrios, sino que también se posiciona entre las ciudades que más invierten y planifican su expansión urbana de manera inteligente.

La rotonda del Alto Comahue se convertirá así en un ejemplo de cómo una obra bien pensada puede transformar la experiencia diaria de miles de conductores y mostrar que Neuquén está lista para el futuro.