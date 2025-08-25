Neuquén cumple 121 años con obras históricas, fiesta cultural y un septiembre inolvidable

La ciudad de Neuquén se prepara para la celebración de su aniversario 121 con importantes inauguraciones para los vecinos durante todo el mes de septiembre. Entre las habilitaciones se encuentra la del nuevo módulo del Polo Tecnológico, y la ampliación del del Paseo Costero, en la zona del Club Independiente. Además, habrá diversas propuestas culturales y turísticas como la Feria Internacional del Libro y Confluencia Sabores.

Muchas de estas inauguraciones tienen que ver con el histórico plan de asfalto de más de 3.000 cuadras. En este sentido, quedarán habilitadas las obras de asfalto del barrio Rincón de Emilio; la del cruce de las calles Cholar y Mosconi; la del sector los Pumitas en el barrio Confluencia; la del Parque Familia y la del barrio Valentina Sur.

También se inaugurará la pavimentación de las calles Paraísos, República de Eslovenia, Racedo, Soldi y Chivilcoy.

Uno de los ejes de la gestión de Gaido tiene que ver con la planificación ordenada de la ciudad y el desarrollo de loteos con servicios y la eliminación de asentamientos irregulares. De esta manera se inaugurarán más lotes con servicios en Z1.

La innovación y modernidad es uno de los aspectos en los que viene trabajando el municipio. Dentro del mes aniversario se sumará un nuevo sistema de bicicletas eléctricas. Un medio de transporte sostenible que se suma a Si Bici y al transporte público de pasajeros de calidad que viene funcionando en Neuquén.

Una nueva laza se habilitará en la ciudad, permitiendo la recreación de los vecinos y vecinas. En este caso, en el barrio Canal V. Será realidad un espacio verde tan solicitado en esa zona.

En esta línea, se inaugurará la obra de la plaza Balcón de la Ciudad, que se encuentra ubicada a cercanías del Polo Científico. Y también se habitará la obra de embellecimiento y renovación: la plaza La Trochita, y el patinódromo del Parque Central. Y se suma el nuevo espacio verde Parque Lineal Pastor Pluis.

Además, una de las inauguraciones más importantes tienen que ver con el SAF de Confluencia, que terminará de convertirse en una ciudad deportiva con la habilitación de la cancha de césped sintético y la de hockey.

El municipio neuquino celebra sus 121 años con propuestas destinadas al futuro de la juventud como la Expo Empleo Joven, un espacio importante que permite la generación de trabajo formal.

Otro espacio deportivo viene a confirmar la importancia del deporte en la gestión de Gaido. Comenzará a funcionar el nuevo polideportivo de Hi.Be.Pa, que recibirá a los jóvenes de la zona.

Habrá inauguraciones, pero también el comienzo de iniciativas y propuestas como las cloacas para el sector Auca Mahuida e inicio del nuevo servicio de higiene urbana.

Durante este mes, la gastronomía local tendrá un lugar central. Se llevará adelante el festival gastronómico más importante y reconocido de la ciudad: Confluencia de Sabores.

Nuevamente los vecinos podrán disfrutar de la infraestructura y mobiliario urbano que se llevó a cabo a lo largo de las costas del Limay, con la carrera aniversario de la ciudad.

Además, la obra del Mirador del Valle quedará totalmente inaugurada. Y comienza a funcionar un nuevo espacio recreativo para la comunidad.

La cultura local este mes tendrá su lugar con la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, donde se espera la participación de escritores reconocidos a nivel local y nacional.

El tradicional desfile aniversario de la ciudad, en esta oportunidad, ocurrirá en la calle Obrero Argentino, con la habilitación del asfalto.

Finalmente, contribuyendo a la seguridad ciudadana se inaugurará luminaria led en el corredor escolar del barrio Gran Neuquén Sur, que incluye al jardín de Infantes 32, C.P.E.M 40 y la Escuela 29.