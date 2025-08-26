Habrá un nuevo Salón de Actividad Física en Neuquén ¿cómo será y a quiénes beneficiará?

Neuquén pisa fuerte en infraestructura deportiva y vuelve a sorprender con la confirmación de un cuarto Salón de Actividad Física (SAF), espacios que se convirtieron en mucho más que simples gimnasios: son verdaderos puntos de encuentro barrial.

Tras las experiencias exitosas de San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia —este último inaugurado hace pocos meses—, ahora será el turno del barrio Melipal, donde se levantará un moderno salón cerrado de 1.500 metros cuadrados, acompañado de obras complementarias como la repavimentación de la pista de patín y el cerramiento de la cancha de fútbol.

Según se anticipó, la licitación ya está en marcha y solo resta un permiso del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo para dar el puntapié inicial. La inversión apunta no solo a los vecinos de Melipal, sino también a barrios cercanos que podrán disfrutar de un lugar seguro, amplio y gratuito para practicar deporte.

Actualmente, los SAF reciben a más de 2 mil neuquinos de todas las edades que participan en disciplinas que van desde el fútbol, básquet y vóley, hasta yoga, ritmos, gimnasia artística y entrenamiento funcional. Su impacto ya es palpable: los barrios se transforman y los espacios generan integración, inclusión y desarrollo comunitario.

Pero lo más interesante es que, mientras Melipal celebra la noticia, en los pasillos municipales ya circula una pregunta inevitable: ¿dónde se levantará el próximo SAF?. Porque, a esta altura, nadie duda de que vendrán más.

Con cada inauguración, la capital neuquina reafirma su perfil de ciudad deportiva y abre la expectativa sobre cuál será el próximo barrio en recibir un polideportivo de estas características.