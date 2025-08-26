Una rotura de caño de gas generó un corte de tránsito en el barrio Altos del Limay

Este martes a la tarde, un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en la calle Gatica al 2800, cerca de la esquina con Pigretti, en el barrio Altos del Limay de la ciudad de Neuquén. En ese lugar se realizan los trabajos para asfaltar las calles.

A modo de prevención, la Policía de Neuquén notificó a los vecinos de la zona y dispuso el corte total de tránsito en el sector mientras se controlaba la fuga. Personal de seguridad y técnicos de la empresa prestadora trabajan en el lugar para contener la situación.

Los trabajos incluyen la colaboración de la fuerza policial, agentes municipales y la empresa de gas encargada del suministro. No se reportaron heridos ni evacuaciones, pero se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona hasta nuevo aviso.

Un vecino del barrio le comentó a Mejor Informado que se siente mucho el olor a gas en su casa, a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió la rotura.