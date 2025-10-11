En el duelo de candidatos del Grupo B, Vélez empata ante Rosario Central 1 a 1 por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo estará marcado por lo emotivo, ya que Miguel Ángel Russo fue DT y campeón en ambas instituciones.

La formación visitante saltó al campo de juego con una camiseta especial, en honor al ex entrenador recientemente fallecido. El público de Vélez mostró algunas imágenes del mismo profesional, dando la vuelta olímpica con la camiseta de El Fortín y ambos planteles se reunieron en el centro del campo de juego para cumplir con el minuto de silencio.

Junto a ellos, en la pantalla gigante del estadio la imagen de Russo recordando el año de su nacimiento, y el respetuoso aplauso de todos los presentes y los trofeos obtenidos por ambos clubes bajo su dirección técnica.

Alejo Véliz marcó la primera diferencia en cancha, con un potente cabezado a los 17 minutos par aprovechar el centro enviado desde la izquierda.

Ya en el complemento, a los 9 minutos, apareció la genialidad de Manuel lanzini para ejecutar con mucha precisión un tiro libre recostado sobre la derecha y buscar el arco con la comba por afuera de la barrera al ángulo superior del primer palo para sacudir la red en el 1 a 1.

Panorama previo

El Fortín llega como escolta del grupo, un punto por detrás de Riestra, equipo con el que igualó en lunes pasado. Suma 22 unidades en la Zona B y de local tiene una buena chance de poder dar otro paso importante rumbo a la clasificación, sabiendo que tiene bajas sensibles como la de Maher Carrizo, quien está jugando el Mundial Sub 20.

Por otro lado llega Rosario Central, único invicto del torneo y con el objetivo de afianzarse en la zona de clasificados. El Canalla es líder de la tabla general con 53 puntos, y en la actualidad tiene 18 unidades, consiguiendo dos buenos triunfos las últimas fechas, 3-0 ante Gimnasia y 2-1 sobre River.

El cotejo, que tendrá el arbitraje de Andrés Merlos, contará con un homenaje a Miguel Ángel Russo, DT que supo ser campeón en las dos instituciones. En Vélez logró su primer título en primera división, con el Clausura 2005, mientras que en Central logró el ascenso del 2013 y la Copa de la Liga 2023.

La jornada del sábado tendrá cuatro juegos, tres previo al estelar. Gimnasia La Plata recibe a Talleres desde las 16 en un duelo de necesitados. A partir de las 18 en su cancha, Banfield se medirá con Racing, necesitado de sumar para meterse en la pelea, mientras que 22.15 será el turno de Belgrano en córdoba ante Estudiantes de La Plata.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Giovani Cantizano; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Datos del partido:

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: José Amalfitani