El adiós a Néstor Salamanca, el carpintero que dejó su huella en el Parque Lanín

El Parque Nacional Lanín informó el fallecimiento de Néstor Aurelio Salamanca, quien se desempeñó como carpintero durante 34 años al servicio de la institución. Tenía 64 años y padecía una larga enfermedad.

Salamanca participó en la construcción y reparación de portadas, carteles, aberturas y techos en distintos puntos del área protegida. Su labor se caracterizó por la colaboración constante con sus compañeros y la disposición para aportar en cada proyecto necesario para el mantenimiento y mejora del parque.

Desde el Parque Nacional Lanín, dependiente de la Administración de Parques Nacionales, se expresó el agradecimiento por la dedicación de Salamanca y se destacó su humildad, sencillez y compromiso a lo largo de más de tres décadas de trabajo.

"El Parque Nacional Lanín se encuentra de luto, en el día de ayer partió un trabajador muy querido quien venía padeciendo una larga enfermedad. Un trabajador que dejó huellas y amistades profundas", señalaron en un comunicado.

"Trabajó 34 años al servicio del Parque Nacional Lanín, desempeñando la noble profesión de carpintero con humildad, dedicación y compromiso haciendo una entrega silenciosa, siempre dispuesto a colaborar con sus compañeros y brindar una mano cuando se lo necesitaba", agregaron. "Su legado de humildad, sencillez y amor por el trabajo permanecerá en cada rincón y en nuestros corazones", precisaron.