​​​​​​​Lluvias y ráfagas en la provincia: así estará el tiempo este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes 29 de agosto una jornada con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y la presencia de lluvias aisladas hacia la noche en distintas localidades de la provincia de Neuquén. Se esperan ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora en algunos sectores.

Neuquén Capital: ráfagas y lluvias hacia la noche

En la capital provincial, la madrugada y la mañana se presentarán con nubosidad parcial y temperaturas de 13 y 9 grados respectivamente, con vientos del sur y sudeste. Por la tarde, el termómetro ascenderá a 20 grados, pero el viento aumentará su intensidad. Durante la noche, llegarán las lluvias aisladas, con 9 grados y ráfagas del sudeste que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Zapala: día nublado y precipitaciones débiles

En Zapala, el viernes comenzará con 11 grados y cielo parcialmente nublado, con vientos del sudoeste. La mañana continuará con condiciones similares y temperaturas de 8 grados. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado con 14 grados y vientos del este. Durante la noche se esperan lluvias aisladas y una mínima cercana a los 9 grados.

San Martín de los Andes: frío y lloviznas en la noche

Para San Martín de los Andes, el SMN pronostica una jornada fría, con 4 grados en la madrugada y 5 grados por la mañana. Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado con una máxima de 10 grados. Las lluvias aisladas se presentarán en horas de la noche, con temperaturas cercanas a los 8 grados.

Chos Malal: lluvias más persistentes

En Chos Malal, la madrugada tendrá 9 grados y nubosidad parcial. La mañana seguirá con 6 grados y vientos del sudeste, mientras que la tarde alcanzará 15 grados. Hacia la noche, las lluvias serán más persistentes, con 10 grados y vientos del sudeste.