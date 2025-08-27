Pronóstico en Neuquén: ráfagas de 50 km/h y máximas de 23 grados este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves 28 de agosto una jornada mayormente nublada en gran parte de la provincia de Neuquén, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados según la localidad, y vientos que en algunos sectores podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Neuquén Capital: ráfagas por la noche

En la capital provincial se espera cielo mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas irán de 11 grados por la mañana a 23 grados por la tarde, mientras que durante la noche descenderán a 14 grados. El viento del norte se intensificará hacia la noche, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Zapala: jornada estable y sin lluvias

Zapala tendrá un día mayormente nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 23 grados por la tarde. El viento será leve a moderado del norte, con velocidades de hasta 22 km/h, y hacia la noche el cielo se presentará parcialmente nublado con 15 grados.

San Martín de los Andes: temperaturas más bajas

Para San Martín de los Andes, el SMN pronostica una jornada fresca, con mínima de 9 grados en la mañana y máxima de 18 grados por la tarde. El cielo estará mayormente nublado y el viento soplará del sudoeste, aumentando hacia la tarde y noche.

Chos Malal: nubosidad variable

En Chos Malal, la mínima será de 7 grados y la máxima de 22 grados, con viento suave del sudoeste durante todo el día. La noche tendrá cielo parcialmente nublado y 15 grados.