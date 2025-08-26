¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Clima

Temperaturas agradables: el detalle del pronóstico en la provincia para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia tendrá temperaturas templadas y cielo variable durante la jornada.

Por Nicolás Alvarez
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 22:31
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico para la provincia de Neuquén correspondiente al miércoles 27 de agosto. Se esperan temperaturas máximas de hasta 23 grados en la capital provincial y condiciones de nubosidad parcial a mayormente nubladas en las principales ciudades.

Neuquén Capital: cielo algo nublado y máxima de 23°

Durante la madrugada en la capital neuquina el cielo se presentará algo nublado con 10 grados y vientos del norte entre 13 y 22 km/h. Por la mañana se prevén 7 grados con vientos leves del noreste. La tarde alcanzará la máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado y vientos del norte, mientras que la noche descenderá a 18 grados manteniendo la misma dirección de viento.

Zapala: máxima de 21° y nubosidad variable

Zapala tendrá una jornada de variaciones en el cielo: la madrugada comenzará con 6 grados y vientos del sudoeste casi calmos, mientras que la mañana presentará 4 grados y vientos del oeste. Durante la tarde se alcanzarán 21 grados con cielo mayormente nublado y vientos del norte, en tanto que la noche descenderá a 14 grados con nubosidad persistente.

San Martín de los Andes: clima fresco y nublado

En San Martín de los Andes, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada. La madrugada registrará 5 grados, descendiendo a 3 en la mañana. La tarde alcanzará los 16 grados con vientos suaves del noroeste, y la noche se mantendrá nublada con 9 grados.

Chos Malal: hasta 22° y mayor nubosidad por la tarde

La localidad de Chos Malal iniciará el día con 7 grados y cielo algo nublado. La mañana registrará 5 grados, mientras que la tarde será la más cálida con 22 grados y cielo mayormente nublado. La noche descenderá a 15 grados.

