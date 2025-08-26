Temperaturas agradables: el detalle del pronóstico en la provincia para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico para la provincia de Neuquén correspondiente al miércoles 27 de agosto. Se esperan temperaturas máximas de hasta 23 grados en la capital provincial y condiciones de nubosidad parcial a mayormente nubladas en las principales ciudades.

Neuquén Capital: cielo algo nublado y máxima de 23°

Durante la madrugada en la capital neuquina el cielo se presentará algo nublado con 10 grados y vientos del norte entre 13 y 22 km/h. Por la mañana se prevén 7 grados con vientos leves del noreste. La tarde alcanzará la máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado y vientos del norte, mientras que la noche descenderá a 18 grados manteniendo la misma dirección de viento.

Zapala: máxima de 21° y nubosidad variable

Zapala tendrá una jornada de variaciones en el cielo: la madrugada comenzará con 6 grados y vientos del sudoeste casi calmos, mientras que la mañana presentará 4 grados y vientos del oeste. Durante la tarde se alcanzarán 21 grados con cielo mayormente nublado y vientos del norte, en tanto que la noche descenderá a 14 grados con nubosidad persistente.

San Martín de los Andes: clima fresco y nublado

En San Martín de los Andes, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada. La madrugada registrará 5 grados, descendiendo a 3 en la mañana. La tarde alcanzará los 16 grados con vientos suaves del noroeste, y la noche se mantendrá nublada con 9 grados.

Chos Malal: hasta 22° y mayor nubosidad por la tarde

La localidad de Chos Malal iniciará el día con 7 grados y cielo algo nublado. La mañana registrará 5 grados, mientras que la tarde será la más cálida con 22 grados y cielo mayormente nublado. La noche descenderá a 15 grados.