En la mañana del jueves, desde el grupo de Presidencia se comunicaron con el protocolo FIFA y de Carabineros, con la intención que Javier Milei esté el domingo a las 20 en Santiago para presenciar la final del Mundial Sub 20 entre la Argentina y Marruecos.

Como suele suceder ante la salida de un jefe de estado, se abrieron los caminos de comunicación para activar todo el protocolo. Sin embargo, horas más tarde y al evaluar la mala repercusión que su intención generó en el público, se declinó la intención.

Alguien del entorno creyó que, a una semana de las elecciones legislativas en el país, tener a Milei en el palco principal ante una eventual consagración del equipo de Diego Placente hubiera sido un golpe de efecto importante. Aunque el pueblo futbolero del país se encargó de demostrarle lo difícil que sería la combinación inversa para el máximo mandatario.

Así, rápidamente, todas las intenciones de Milei quedaron descartadas y no habrá presencia política nacional en el Estadio Nacional de Santiago, aunque si espera la presencia del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El máximo dirigente del fútbol argentino fue duramente cuestionado el último sábado, cuando los Sub 20 se jugaban una parada brava ante México por los cuartos de final y el directivo se encontraba a los abrazos con algunos del seleccionado mayor en cancha del Inter Miami, viendo a un Lionel Messi que había declinado su estadía con los campeones del mundo para atender sus compromisos con el club.

Toda la atención

La presentación de Argentina en el Mundial Sub 20 ha sido todo un suceso televisivo, con picos de rating en los partidos decisivos y se espera que el domingo a las 20 no sea la excepción. La semiginal tocó su momento de mayor éxito con casi 30 puntos sobre el cierre del compromiso.

Además, la posibilidad de verlo por Telefé, un canal de aire, potencia toda la pasión y la chance de ver una nueva vuelta olímpica mundial provocará uno de los grandes sucesos del 2025 para la industria televisiva.

Pensando en el armado del 11, Placente podrá recuperar a Maher Carrizo, luego de la suspensión por dos amarillas. Gianluca Prestiani y Milton Delgado, dos de las máximas figuras del Mundial, son parte de los atractivos para sentarse frente a la TV.