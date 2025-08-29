YPF tendrá que indemnizar a una familia de Allen por el calvario que sufrieron durante una obra

Lo que empezó como una obra de infraestructura terminó en un calvario para una familia de Allen. Durante dos años, el avance del gasoducto que conecta la Estación EFO con el troncal de Fernández Oro alteró por completo la vida en una chacra de la zona. El tránsito de camiones, el polvo, el ruido y, sobre todo, las vibraciones, dejaron una vivienda marcada por grietas y fisuras. Peritos confirmaron que los daños estructurales se originaron en el movimiento de suelo provocado por la obra.

La historia llegó a los tribunales y, en primera instancia, la Justicia entendió que se trató de una actividad riesgosa. YPF fue condenada a reparar los daños y a indemnizar a la familia. La empresa, sin embargo, apeló la decisión: cuestionó las pericias técnicas y hasta la legitimidad de las mujeres que iniciaron la demanda.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca no dejó lugar a dudas. Respaldó los informes técnicos ambiental, agronómico y arquitectónico, que coincidieron en que la maquinaria trabajó a distancias menores a las previstas en el propio estudio de impacto ambiental de YPF. Fotografías, testimonios y el contexto reforzaron lo que los papeles mostraban: la obra había dejado huellas irreversibles en la casa y en las instalaciones productivas de la chacra.

La Cámara de Apelaciones ratificó la condena y rechazó los cuestionamientos de YPF a las pericias.

Incluso antes de la demanda, la petrolera había ofrecido un acuerdo económico, pero con condiciones: aceptar las obras en ejecución y renunciar a cualquier reclamo judicial. La familia rechazó esa salida. Ahora, con la sentencia confirmada, la Justicia dejó claro que los daños deben repararse y que la responsabilidad no se puede tapar con un acuerdo a medias.