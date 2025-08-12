Allen: robó el auto de su pareja, chocó de frente con un camión y está grave

Un Toyota Yaris XLS gris, que circulaba en sentido norte-sur por el acceso Martín Fierro de la ciudad de Allen, impactó semifrontalmente contra un camión de carga a la altura de la empresa Juan Patalano.

El accidente ocurrió este martes por la tarde y provocó que el vehículo quedara completamente destruido, con graves daños. Según informó el móvil de AM550 La Primera, el conductor permaneció varios minutos atrapado dentro del auto y presentaba escasos signos vitales.

Testigos y primeros indicios

De acuerdo con el relato de testigos, el auto circulaba a alta velocidad antes del impacto. "Volaba en los lomos de burro", dijeron. Minutos después, el móvil confirmó que el vehículo era robado a su pareja tras una discusión y escapó del lugar con sentido a la Ruta 22. Tras una persecución policial, lo encontraron chocado.

Cómo es el estado de los involucrados

El camionero sufrió algunos golpes. El conductor del Toyota pudo salir, inmovilizado con una camilla. Los bomberos tuvieron que usar tijeras neumáticas para poder abrir la puerta. Sufrió politraumatismos, pérdida de sangre. Se activó una serie de seis paneles airbags que lo mantienen en vida.

Se encuentra internado en el hospital Ernesto Accame.