La campaña itinerante de gestión de envases vacíos fitosanitarios inició en Viedma y Río Colorado con resultados positivos y continuará en distintas localidades de la provincia en los próximos días. El operativo, impulsado por el Gobierno de Río Negro y el sistema autorizado Campo Limpio, busca garantizar el cumplimiento de la Ley 27.279 y promover buenas prácticas ambientales en el sector agropecuario.

Durante la primera etapa,41 productores participaron activamente en la entrega de envases, demostrando un compromiso creciente con la trazabilidad y la gestión segura de residuos agroquímicos. En Viedma se recuperaron 4.344 envases, con un peso global de 1.485 kilogramos, almacenados en 218 bolsones. En Río Colorado se sumaron 868 envases, equivalentes a 125 kilogramos, distribuidos en 28 bolsones. Todo el material fue clasificado y derivado al sistema autorizado, garantizando su disposición final conforme a la normativa.

En conjunto, entre ambas localidades se recuperaron 5.212 envases, con un peso total aproximado de 1.610 kilogramos, almacenados en 246 bolsones. Estos resultados reflejan el impacto ambiental positivo de la campaña, al reducir riesgos derivados del manejo inadecuado de envases vacíos y fortalecer la adhesión de la comunidad agrícola a las prácticas de gestión responsable.

La iniciativa continuará en Regina desde el 2 al 4 de diciembre, Allen, Cipolletti e Ingeniero Huergo, el 3 y 4 de diciembre, y en Chimpay y Luis Beltrán, el 10 y 11 de diciembre. En cada punto se recibirán envases tipo A (plásticos) y tipo B (bolsas y otros materiales), según lo establecido por la Ley 27.279. Se recuerda que los envases tipo A deben entregarse limpios, con triple lavado y perforados, mientras que los tipos B se reciben conforme a la normativa vigente.

Participar de la campaña permite acceder al Certificado Ambiental Campo Limpio, que acredita el cumplimiento de la Ley 27.279 y la trazabilidad en la gestión de los envases. De esta manera, se refuerza el compromiso ambiental de los productores y se consolida un sistema que contribuye a la sustentabilidad del sector agropecuario en Río Negro.