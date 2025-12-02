Este lunes por la noche, un accidente de tránsito en el barrio Parque Este de Cutral Co dejó como saldo cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales. Un triple choque involucró a tres vehículos, entre ellos una camioneta y un automóvil, además de una camioneta estacionada que también sufrió daños importantes.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Mari Menuco y Lago Villarino. Según el reporte del jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, el choque se originó entre una camioneta de color gris y un Fiat 147, que impactaron en la esquina sudeste de la intersección. La camioneta gris, tras el impacto, terminó contra un paredón y sobre la vereda de una vivienda, aunque el paredón no presentaba riesgo de derrumbe, según los bomberos.

La camioneta blanca, que se encontraba estacionada en el lugar, también sufrió daños significativos debido al impacto, mientras que el Fiat 147 resultó el más afectado, quedando seriamente dañado.

En total, cuatro personas fueron trasladadas a la guardia del Hospital de Complejidad Media de Cutral Co. Tres de ellas eran ocupantes del Fiat 147, mientras que una cuarta persona circulaba en la camioneta. La ambulancia realizó al menos dos viajes para atender a los heridos, quienes fueron asistidos en el lugar por una dotación de seis bomberos, quienes, además, realizaron tareas preventivas, como el retiro de la batería y la limpieza de los fluidos derramados por los vehículos.

El lugar del accidente fue de difícil acceso debido a las angostas calles del barrio y la gran cantidad de personas que se agolpó en el sitio para observar lo sucedido. Esto dificultó la llegada del personal de emergencia, que estuvo compuesto por bomberos, policía de tránsito y personal sanitario.

Gentileza Amadeo Noticias

El jefe del cuartel de bomberos destacó que, afortunadamente, los daños materiales fueron considerables, pero el impacto podría haber sido más grave en cuanto a las personas involucradas. A pesar de la magnitud del incidente, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que los heridos recibieran atención médica de inmediato.