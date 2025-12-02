Un nuevo episodio de violencia se registró en Cipolletti durante el fin de semana, cuando una mujer fue detenida tras protagonizar un disturbio en un local bailable de calle Roca. Según informaron fuentes policiales, la ciudadana se encontraba en evidente estado de ebriedad y fue retirada del interior por personal de seguridad, pero al intervenir los efectivos la situación se tornó aún más violenta.

Personal de la Comisaría 4° acudió al lugar luego de recibir un llamado de alerta. Al llegar, constataron que la mujer estaba reducida en el ingreso por personal de seguridad privada, tras haber generado incidentes dentro del establecimiento. Pero eso no fue todo. La agresividad continuó en el exterior, donde la ciudadana atacó a una sargento con golpes y mordidas.

En el intento de asistir a la funcionaria y colocar los elementos de sujeción, un agente de la Brigada Motorizada de Apoyo también resultó lesionado al recibir una mordida en una mano. La mujer mantuvo todo el tiempo una actitud hostil contra policías, personal de seguridad y transeúntes presentes, lo que derivó en su aprehensión por resistencia a la autoridad y lesiones.

La Fiscalía en turno dispuso que permaneciera detenida hasta la recepción de antecedentes y la definición de las medidas judiciales correspondientes. En tanto, los efectivos heridos fueron trasladados para recibir atención médica y posteriormente radicarán la denuncia por las agresiones sufridas.