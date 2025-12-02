Un hombre fue atacado a puñaladas en plena calle en Roca y terminó con profundas heridas en las dos piernas. El ataque ocurrió en la zona del Canal Grande. eñPor el tipo de ataque, todo indica que se trata de un ajuste de cuentas entre viejos conocidos. El herido fue trasladado al hospital Francisco López Lima.

El hecho sucedió anoche, pasadas las 20, en vercanías de la calle Choele Choel. Por las características, fue una emboscada violenta. El agresor tuvo la intención de herirle las dos piernas y que la víctima quede tirada sin poder caminar. Para los investigadores puede ser un mensaje, o una delvertencia.

El.hombre herido, se arrastro como pudo y logro pedir ayuda. Cuando llegó los.policías de la Comisaría 31°, estaba shockeado Solo reconoció que logró identificar al atacante, pero no brindo nombres.

Según fuentes policiales, víctima y agresor “ya venían con conflictos”, y un nuevo cruce pudo haber encendido la chispa de un ataque. Puede ser una vieja deuda entre ambos.

Mientras tanto, el despliegue policial fue inmediato. El Siarme atendió al hombre en el lugar y lo trasladó con urgencia. Luego, se acordonó el área, un sector normalmente transitado pero que anoche quedó desierto y silencioso en cuestión de segundos.

Finalmente, el Gabinete de Criminalística permaneció sobre la calle, iluminando el suelo con linternas potentes mientras buscaban huellas, rastros y cualquier elemento que permitiera reconstruir la embestida.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal ya abrió un legajo y seguirá de cerca la evolución médica de la víctima. Las heridas, dos cortes profundos, uno en cada pierna, se consideran graves.

Sin embargo, lo que más sorprende por estas horas es la falta total de testigos. Nadie vio la puñalada. Nadie vio la fuga. Nadie aportó una descripción mínima del atacante.